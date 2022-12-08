Ефимов: Выпуск одежды в Москве вырос почти в четыре раза с начала года

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Столичные предприятия за первые десять месяцев 2022 года выпустили в 3,7 раза больше одежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам десяти месяцев этого года они выпустили в 3,7 раза больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, объем отгруженной продукции увеличился на 60,7 процента — до 41,8 миллиарда рублей, — сказал он.

Заммэра добавил, что производство одежды занимает лидирующие строчки по темпам роста среди других отраслей промышленности. Столичные предприниматели продолжают замещать ушедшие из России бренды, а также расширять свое присутствие в розничных точках.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что с начала года трикотажных и вязаных изделий в Москве было произведено на 39 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отличилось производство спецодежды — показатели в данной сфере выросли на 25 процентов.

7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.