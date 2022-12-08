Свыше 67 тысяч учеников написали итоговое сочинение в Москве

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Свыше 67 тысяч столичных учеников написали итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Итоговое сочинение написали более 67 тысяч человек. Кроме одиннадцатиклассников, в нем по желанию приняли участие выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Как уточняется, результаты будут опубликованы на портале mos.ru не позднее 21 декабря. Ученики 11-х классов, которые пропустили сочинение по уважительной причине или получили неудовлетворительную оценку, смогут написать его повторно 1 февраля 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что более 35 тысяч учащихся в московских школах поучаствовали в написании общегородской контрольной работы в формате ЕГЭ по профильной математике. К слову, профильная математика необходима тем выпускникам, которые поступают на технические и инженерные специальности, некоторые направления в области экономики, социологии и других наук.