Москвичам рассказали, как сервис подбора персонала помогает в трудоустройстве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Спрос на открытые отборы в рамках сервиса по подбору персонала центра занятости населения «Моя работа» продолжает расти в Москве. Об этом рассказал директор центра занятости Андрей Тарасов.

За последний год количество работодателей, которые стали участниками таких мероприятий, увеличилось почти вдвое, а число соискателей — в полтора раза.

По словам Тарасова, на мероприятиях рекрутеры проводят собеседования с десятками кандидатов, которые были специально подобраны под профили актуальных вакансий и предварительно прошли подготовку к интервью.

— С начала 2022 года порядка тысячи компаний провели массовые открытые отборы на площадке центра занятости населения «Моя работа», что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021-го, — добавил директор центра занятости.

Он уточнил, что в 2022 году уже порядка 19 тысяч москвичей прошли собеседования в формате открытых отборов.

В общей сложности с начала года центр занятости организовал свыше 500 таких мероприятий.

Подготовиться к интервью соискателям помогают специалисты и консультанты центра занятости населения, передали на официальном сайте мэра столицы.

Длительный перерыв в профессиональной деятельности требует обновления знаний и навыков. Обучение по десяткам направлений можно бесплатно пройти в центре «Профессионал» столичной службы занятости. Ежегодно этой возможностью пользуются около тысячи москвичек.