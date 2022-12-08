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Россиянам рассказали о вреде новогодних игрушек

Ирина Игнатенко
Общество
Россиянам рассказали о вреде новогодних игрушек
Фото: Pexels

Каждый год россияне покупают сотни тонн новогодних украшений. Обычно они изготовлены из трудноперерабатываемых материалов и наносят вред экологии.

Эксперты РЭО призвали россиян не покупать одноразовые товары, а выбрать игрушки, которые можно использовать несколько лет. Также стоит отказаться от многокомпонентных товаров, зачастую производители не указывают весь состав изделия.

Как пояснили эксперты, популярные елочные игрушки, произведенные в Китае, как правило, сделаны из полистирола. Материал перерабатываемый, но он токсичен при нагревании. Для утилизации этого вида пластика необходимы специальные условия. В России мало переработчиков, занимающихся такими отходами.

Также проблематичной может стать переработка стеклянных игрушек с напылением.

В РЭО также посоветовали отказаться от хлопушек, воздушных шаров и бенгальских огней, передает «360».

До этого эксперты сообщили, что искусственные ели не наносят ущерба экологии и гораздо практичнее для использования в городских условиях. Они не осыпаются, не вызывают аллергии, не требуют полива и обрезки. Утилизировать их тоже гораздо проще, передает РИАМО.

«Вечерняя Москва» выяснила, сколько можно заработать на продаже раритетных новогодних украшений.

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