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СК установил еще 119 случаев получения взяток бывшим начальником ГИБДД Ставрополья Сафоновым

Степан Жирнов
Происшествия
СК установил еще 119 случаев получения взяток бывшим начальником ГИБДД Ставрополья Сафоновым
Фото: СК РФ

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, следователи установили еще 119 случаев получения взяток. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в четверг, 8 декабря.

По его словам, Сафонов и его соучастники могли действовать в составе организованного преступного сообщества. В связи с этим в отношении фигурантов дела возбуждены новые уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ, заявил Бастрыкин в интервью РИА Новостям.

Экс-начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, а также нескольких его подчиненных, задержали в июле 2021 года по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Сумма превысила 19 миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых выяснилось, что в доме бывшего начальника ГИБДД почти интерьер отделан золотом, вплоть до унитазов и раковин.

26 августа стало известно, что Промышленный районный суд Ставрополья изъял у Сафонова личное имущество, общая стоимость которого оценивается в 180 миллионов рублей.

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