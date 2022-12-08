Студия Warner Bros отменила съемки «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот

Фото: Чудо-женщина, 2017 год

Киностудия Warner Bros. отменила съемки третьей части фильма «Чудо-женщина». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным портала, новые продюсеры студии Джеймс Ганн и Питер Сафран не одобрили концепт фильма, который представил режиссер картины Пэтти Дженкинс. Главную роль в ленте должна была сыграть Галь Гадот.

Издание также сообщает, что съемки фильма о Супермэне с Генри Кавиллом также могут быть отменены.

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