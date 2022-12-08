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Студия Warner Bros отменила съемки «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот

Полина Долганова
Общество
Студия Warner Bros отменила съемки «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот
Фото: Чудо-женщина, 2017 год

Киностудия Warner Bros. отменила съемки третьей части фильма «Чудо-женщина». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным портала, новые продюсеры студии Джеймс Ганн и Питер Сафран не одобрили концепт фильма, который представил режиссер картины Пэтти Дженкинс. Главную роль в ленте должна была сыграть Галь Гадот.

Издание также сообщает, что съемки фильма о Супермэне с Генри Кавиллом также могут быть отменены.

Недавно сериал Тима Бертона «Уэнздей» поставил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных сериалов Netflix всего за неделю с начала премьеры. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Сергея Сычева, почему новая история семейки Аддамс так понравилась зрителям. По его словам, мрачные фантазии Тима Бертона и история про семейку Аддамс создали идеальный тандем, который воплотился в новом сериале «Уэнздей».

2 ноября трейлер нового фильма Джеймса Кэмерона появился в Сети. Кинолента получила название «Аватар: Путь воды», в ней снялись Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и другие. Согласно сюжету, действия второй части фильма разворачиваются спустя более десяти лет после событий первой картины. Мировая премьера намечена на 14 декабря.

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