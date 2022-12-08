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В Музее Победы рассказали о собрании работ фронтовых художников

Георгий Соланович
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В Музее Победы рассказали о собрании работ фронтовых художников
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в своих фондах хранит почти 10 тысяч произведений искусства, особое место в коллекции занимает собрание работ фронтовых художников. О конкретных картинах рассказали в пресс-службе музея в четверг, 8 декабря.

— Работы, созданные в годы войны, — это яркая летопись тех дней, суровое и правдивое отражение событий. В полной мере это относится и к творчеству художников, которые вместе с красноармейцами испытали все тяготы войны, пройдя боевой путь от Москвы до Берлина. Они не расставались с планшетом и карандашом, делали этюды и наброски, рисовали художественные полотна, — рассказали в пресс-службе.

Так, в коллекции музея есть работы Николая Обрыньбы о партизанах Белоруссии, зарисовки военной жизни Олега Верейского, картины военных будней Исаака Цибульника, картины живописца Виктора Дмитриевского и других художников: Александра Богданова, Екатерины Зерновой, Константина Солнцева, Бориса Неменского.

Недавно в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.

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