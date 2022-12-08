«Уголовное дело с лишением гражданства»: В Латвии потребовали наказать Вайкуле за поддержку СССР

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс выступил с требованием наказать певицу Лайму Вайкуле после ее слов, что она содержала весь СССР своими концертами. Он назвал заявление артистки признанием в финансировании международного терроризма.

— Мы заводим уголовное дело с лишением Вайкуле гражданства и предоставления статуса негражданина Латвии, — заявил латвийский депутат.

Он добавил, что лично добьется, чтобы исполнительнице был назначен максимальный срок «за поддержку советской власти», пишет ctnews.ru.

До этого высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она содержала весь СССР, а Алла Пугачева — всю Россию прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она пошутила на тему того, чтобы исполнительницы не подрались.

На слова Вайкуле также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя завод.

Раскритиковал Вайкуле и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, артистку «подобрали» в кабаре и научили петь, но ни вокальными данными, ни артистизмом она никогда не отличалась.