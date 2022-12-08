Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Уголовное дело с лишением гражданства»: В Латвии потребовали наказать Вайкуле за поддержку СССР

Анастасия Колоскова
Общество
«Уголовное дело с лишением гражданства»: В Латвии потребовали наказать Вайкуле за поддержку СССР
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс выступил с требованием наказать певицу Лайму Вайкуле после ее слов, что она содержала весь СССР своими концертами. Он назвал заявление артистки признанием в финансировании международного терроризма.

— Мы заводим уголовное дело с лишением Вайкуле гражданства и предоставления статуса негражданина Латвии, — заявил латвийский депутат.

Он добавил, что лично добьется, чтобы исполнительнице был назначен максимальный срок «за поддержку советской власти», пишет ctnews.ru.

До этого высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она содержала весь СССР, а Алла Пугачева — всю Россию прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она пошутила на тему того, чтобы исполнительницы не подрались.

На слова Вайкуле также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя завод.

Раскритиковал Вайкуле и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, артистку «подобрали» в кабаре и научили петь, но ни вокальными данными, ни артистизмом она никогда не отличалась.

Знаменитости СССР Лайма Вайкуле Латвия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте