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Синоптик предупредил москвичей об аномальном снегопаде в понедельник

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил москвичей об аномальном снегопаде в понедельник
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Аномальный снегопад обрушится на Москву в понедельник, 12 декабря. Уровень осадков может достигнуть 25 миллиметров, что станет настоящим рекордом для декабря. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— В понедельник натиск средиземноморского циклона усилится, прогнозируются аномальные осадки в виде мокрого снега, ночью ненадолго переходящего в ледяной дождь, а днем — кратковременно в дождь, — рассказал он.

По словам синоптика, если количество осадков действительно будет таким, то это в два раза превысит предыдущий максимум для 12 декабря, который был зафиксирован в 1960 году. Тогда количество осадков в Москве достигло 12,6 миллиметра.

Более того, это также может установить новый рекорд для всего декабря, побив максимум 1981 года — 23 миллиметра, передает слова Тишковца РИА Новости.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

Кроме того, «желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до 10 декабря. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

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