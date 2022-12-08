Депутат МГД Козлов: Газовая инфраструктура столицы надежна и устойчива благодаря своевременным проверкам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве проверено более 90 процентов газового оборудования в квартирах жителей столицы, что подтверждает надежность и безопасность его использования. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, газовые сети являются ключевой частью коммунальной инфраструктуры города. Профильные специалисты делают все необходимое для поддержания газовых магистралей в исправном состоянии. Козлов также отметил, что подобные проверки состояния газовых коммуникаций и плит, используемых в быту, чрезвычайно важны.

— Важна и ответственность жителей — чтобы быть уверенным в надежности плиты в вашей квартире, не пропускайте проверки ни в коем случае. Точную дату визита сотрудников вы можете узнать на сайте Мосгаза, — заявил политик.

Депутат Мосгордумы также добавил, что знание точной даты проверки убережет от мошенников. Козлов предупредил, что специалисты Мосгаза работают в форме, у них при себе обязательно должно быть удостоверение с фотографией, которое они обязаны предъявить по первому требованию жильцов.

В случае столкновения со злоумышленниками стоит сразу звонить своему участковому, передает агентство городских новостей «Москва».

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 157 лет назад было основано газовое хозяйство города, которое на сегодняшний день представляет Мосгаз. В настоящее время более 4,5 тысячи человек трудятся на предприятии.