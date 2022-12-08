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Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

Анастасия Колоскова
Политика
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров позволит России довести начатую специальную военную операцию до конца без ненужных компромиссов. Такое мнение выразил в четверг, 8 декабря, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы, — написал он в своем Telegram-канале (орфография сохранена — прим. ред.).

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров по конфликту на Украине.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

Зеленский предположил, что конфликт на территории Украины закончится в следующем году. Таким мнением он поделился в комментарии для издания Politico. На чем основаны данные прогнозы украинского лидера и могут ли они сбыться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

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