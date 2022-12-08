Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими

Фото: Пресс-служба Совфеда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела. Об этом она сама сообщила в четверг, 8 декабря.

— Сегодня с двух сторон есть понимание, что и там, и там есть лица, привлеченные к уголовной ответственности — например, на Украине за пророссийские настроения, — рассказала Москалькова.

По ее словам, Москва уже подготовила довольно большой список людей, в который вошли многие писатели, телеведущие и журналисты. Москалькова также выразила готовность предоставить со своей стороны информацию о гражданских лицах, в которых заинтересована украинская сторона, передает РИА Новости.

До этого Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Москалькова также опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.

Освобожденный из украинского плена сержант Артур Клинов рассказывал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ. По его словам, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной.