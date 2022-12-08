Путин поддержал переволновавшегося Героя России во время выступления в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время своего выступления в рамках церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремлевском дворце. Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном сайте Кремля в четверг, 8 декабря.

— Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей, — сказал военнослужащий, после чего неожиданно замолчал.

После наступления тишины гости церемонии поддержали ефрейтора аплодисментами. К Малыйкину также подошел Путин. Он похлопал его по плечу и сказал, что в зале «все свои». После поддержки президента военнослужащий продолжил свою речь.

8 декабря в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда». В процессе мероприятия Владимир Путин вручил награды Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты.