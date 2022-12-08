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Бедрос Киркоров находится в реанимации

Степан Жирнов
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Бедрос Киркоров находится в реанимации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Берос Киркоров госпитализирован и находится в реанимации. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

Отец Филиппа Киркорова находится в одном из московских лечебных учреждений. Причина госпитализации не уточняется, однако известно, что пожилой артист сдал отрицательный анализ на коронавирус.

Пресс-секретарь младшего Киркорова подтвердил госпитализацию отца поп-звезды. Однако женщина сообщила, что Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо и готовится к будущим гастролям, сообщил Telegram-канал Mash.

В среду, 7 декабря, появилась информация, что у Бедроса Киркорова диагностирован пневмоторакс, то есть скопление воздуха или газов в плевральной полости. Это состояние вызывает расстройство функции дыхания и кровообращения.

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