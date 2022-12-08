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Самолет с Бутом приземлился в Махачкале на дозаправку

Евгений Белоусов
Общество
Самолет с Бутом приземлился в Махачкале на дозаправку
Фото: Zuma\TASS

Самолет с россиянином Виктором Бутом, обменянным на баскетболистку Бриттни Грайнер, приземлился в Махачкале. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

Уточняется, что самолет приземлился на дозаправку. После этого он сразу же вновь поднимется в воздух и полетит в аэропорт Внуково, передает ТАСС.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным российского МИД, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.

Виктор Бут Россия США
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