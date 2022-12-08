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Пленный украинский дезертир считает, что Зеленский «кинул» бойцов Киева

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пленный украинский дезертир считает, что Зеленский «кинул» бойцов Киева
Фото: president.gov.ua

Украинский дезертир, попавший в плен российской армии на Запорожском направлении, в четверг, 8 декабря, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов Киева.

Помимо этого, он призвал своих сослуживцев сложить оружие и «идти домой к детям», передает РИА Новости.

До этого военнопленный из 113-й бригады теробороны Украины Сергей Лазаренко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют сеть Starlink компании Space X не только в военных целях, но и для личных звонков близким, также они проводят время в социальных сетях.

Помимо этого, военнопленный с украинской стороны Александр Лазаренко рассказал, что командование ВСУ запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных. По словам солдата, попав в плен, он сильно испугался предполагаемых пыток. Лазаренко даже попросил российских военных «расстрелять его при попытке к бегству»

До этого Александр Лазаренко сообщил, что украинское командование наказывает мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы.

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