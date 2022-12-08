Появились первые кадры обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

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В Сети появилось видео с обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби.

На опубликованных кадрах Виктора Бута в аэропорту перед самолетом встречают представители российской делегации. Также на видео показано, как освободившийся предприниматель садится в самолет.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным российского МИД, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.