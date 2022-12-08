ФСБ обнародовала видео с доставкой Грайнер в аэропорт для обмена на Бута

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Федеральная служба безопасности России в четверг, 8 декабря, опубликовала видеоролик, где показан процесс доставки американской баскетболистки Бриттни Грайнер для обмена на российского предпринимателя Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби.

На видео показано, что Грайнер перевезли на автомобили ФСБ в аэропорт сразу из тюрьмы. По прибытии баскетболистку сопроводили в самолет. Уже в самолете у нее небольшое интервью.

У Грайнер поинтересовались, какое у ее настроении и знает ли она, куда ее направляют. По словам американской спортсменки, она до последнего момента не знала, зачем ее посадили в самолет и куда она направится. После этого самолет отправился в аэропорт Абу-Даби.

Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер был завершен 8 декабря. По данным МИД России, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.