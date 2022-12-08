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«Забрали прямо из камеры»: Виктор Бут поделился подробностями обмена

Евгений Белоусов
В мире
«Забрали прямо из камеры»: Виктор Бут поделился подробностями обмена
Фото: Telegram / РИА Новости

Предприниматель Виктор Бут, отбывавший срок в США, поделился подробностями его обмена на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

— Забрали прямо из камеры, со всеми вещами отправили, — рассказал освободившийся предприниматель.

По его словам, в заключении он внимательно следил за своим здоровьем. Так, Бут старался каждый год делать полный анализ крови для мониторинга своего состояния.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным российского МИД, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.

Виктор Бут Россия США
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