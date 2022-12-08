Правительства Москвы и Ленинградской области подписали программу сотрудничества

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Власти Москвы и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве регионов в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях на 2022–2027 годы. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы в четверг, 8 декабря.

— Настоящая программа сотрудничества является неотъемлемой частью соглашения между правительством Москвы и правительством Ленинградской области о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях от 11 мая 2017 года, — говорится в документе.

В рамках соглашения регионы будут сотрудничать в ряде сфер, в том числе в инвестиционной деятельности, строительстве, развитии туризма и так далее. Реализация запланированных программ будет осуществляться за счет бюджетных средств правительств Москвы и Ленинградской области, говорится в документе.

24 ноября президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Он отметил, что подобный обмен знаниями по другим направлениям уже происходил.