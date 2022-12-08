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Суд оставил Кара-Мурзу под арестом еще на два месяца

Евгений Белоусов
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Суд оставил Кара-Мурзу под арестом еще на два месяца
Фото: Youtube / FRONTLINE PBS | Official

Басманный районный суд Москвы продлил арест политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе* еще на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Теперь арест публициста продлится до 12 февраля 2023-го. Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты Кара-Мурзы об избрании в его отношении меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Публициста задержали 11 апреля в Москве и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о неповиновении. На следующий день Хамовнический суд назначил публицисту 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским.

Позже было возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Арестовали Кара-Мурзу 22 апреля. С тех пор суд уже три раза продлевал арест: 8 июня, 9 августа и 10 октября.

Кроме того, в начале октября в отношении публициста возбудили еще одно уголовное дело по статье о государственной измене.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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