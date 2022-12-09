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Конструкции горящего склада на юге Москвы частично обрушились

Юлия Курганова
Происшествия
Конструкции горящего склада на юге Москвы частично обрушились
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Г Карта всех событий

Частичное обрушение конструкций случилось на горящем складе на юге столицы. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что в четверг, 8 декабря, в 23:43 в столичную службу «112» поступило сообщение о пожаре в Востряковском проезде, 10Г.

— Происходит загорание складного помещения. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

В 01:30 пожар был локализован. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

Видео: Telegram департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

До этого сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Огонь вспыхнул в здании, предназначенном под склад. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров.

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