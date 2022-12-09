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Сержант российской армии Миронюк рассказал, как спас командира роты в ходе СВО

Юлия Курганова
Общество
Сержант российской армии Миронюк рассказал, как спас командира роты в ходе СВО
Фото: Минобороны РФ

Российский военный, сержант Иван Миронюк рассказал, как в ходе спецоперации спас командира роты, подбив украинский танк, за что его наградили орденом Мужества.

— Штурмовали новый населенный пункт Новополь. В какой-то момент, после перехода противника в контратаку, к нам по флангу зашли несколько танков. Командир роты был в глубине села. И весь командный пункт роты тоже был в середине села. По радиостанции вышел мой комроты и запросил поддержки, — сообщил он.

Сержант отметил, что его командир остался один с небольшой группой солдат. В этой ситуации он и решил выдвинуться ему на помощь. На БМП Миронюк вместе с личным составом прорвались вглубь села.

— На окраине горел дом. Самого танка не было видно в тепловизор. А танк стоял перед этим домом. Он произвел выстрел по мне, не попал. Я уже в тот момент видел, откуда произошел выстрел. Вскинул примерную дальность и выстрелил. Попал ровно в борт и уничтожил танк. Получается, что своими действиями я открыл для выхода командира роты фланг. Подоспела вторая БМП, и уже комроты, благодаря нашим действиям, смог покинуть свои позиции и выйти оттуда живым, — рассказал боец.

За этот поступок Миронюка наградили орденом Мужества, сообщает РИА Новости.

День героев Отечества — значимый праздник в России. В этот день жители страны вспоминают подвиги предков во имя Родины и чествуют современных храбрецов. В 2022 году россияне отметят годовщину в 16-й раз.

День почитания героев — 9 декабря — учредил зимой 2007 года глава РФ Владимир Путин в честь ордена Святого Георгия Победоносца.

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