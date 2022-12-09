Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Евросоюз в шантаже

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Венгрии следует быть готовой к серьезным нападениям со стороны Европейского союза, потому что «Брюссель и либеральная машина пропаганды» не избирательны в средствах и используют против страны все виды шантажа. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Сейчас почти нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. На нас всегда нападали, нападали яростно, но в результате всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам необходимо приготовиться к будущим серьезным нападениям, — заявил он, выступая на Форуме гражданской солидарности.

Глава МИД также сказал, что Брюссель и «международная либеральная машина пропаганды» будут неразборчивы в средствах.

— Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует, — подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что за последние 12 лет антикризисная политика Венгрии никогда не была «в мейнстриме» ЕС, «но всегда была успешной». Будапешт построил на южной границе забор, когда от страны требовали принять мигрантов, закупил вакцины от коронавируса в РФ и КНР, когда Европейский союз ждал препараты западного производства, а сейчас выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, привел примеры министр.

Венгрия во время встречи постпредов стран Евросоюза, которая прошла 7 декабря, выступила против нового пакета антироссийских санкций. Она также выступила против увеличения размеров европейского фонда, средства которого уходят на поддержку Украины.