В США одобрили оборонный бюджет в размере 858 миллиардов долларов на 2023 год

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Палата представителей Соединенных Штатов приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере почти 850 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Расходы 847,3 миллиарда долларов станут рекордными для США. В 2022 году бюджет предусматривал выделение 778 миллиардов долларов. Еще 10,6 миллиарда долларов собираются потратить на «связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции». В итоге общая сумма затрат составит 857,9 миллиарда долларов.

В оборонном бюджете сказано, что Америка будет добиваться исключения России из нескольких международных организаций, включая G20. Шесть миллиардов долларов предусмотрены на сдерживание РФ в Европе, также в документе говорится о необходимости уменьшения зависимости от энергоносителей из России. Еще бюджет содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Кроме того, бюджет предусматривает 10 миллиардов долларов для помощи Тайваню и 800 миллионов долларов — Украине.

Теперь документ должен рассмотреть сенат. Ожидается, что это случится до конца года, передает РИА Новости.

Оборонный бюджет США носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 декабря. По его словам, направленный на конфронтацию бюджет может привести к дестабилизации обстановки в Европе.