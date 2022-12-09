Стало известно, почему покупатели жилья уходят из Петербурга в Ленобласть

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС Александр Родионов рассказал, почему все чаще покупают и продают жилье в Ленобласти, а не в Санкт-Петербурге.

По его мнению, рост спроса на квартиры в Ленобласти можно объяснить тем, что люди начали выбирать себе более дешевое жилье, которое им по карману. Но, возможно, это временный фактор подъема.

— В целом фактор подъема оборота, продаж, это же еще и новогодняя история. Всегда перед Новым годом люди стараются закрыть свои сделки и как-то подытожить позитивно прошедший год. Поэтому закономерно в декабре и ноябре идет подъем продаж, — добавил он в комментарии «Невским новостям».

Эксперт также добавил, что застройщики в Ленобласти стали строить более качественно. В Мурино, Янино есть достаточно грамотные концепты и грамотные застройщики, а все это приводит к увеличению спроса и цены.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2022 года ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на рынке первичного жилья. Реализовано это будет за счет надбавки к коэффициенту риска, передает «Царьград».

8 декабря сообщалось, что спрос на аренду квартир в Москве из-за геополитических событий упал, дисконты на жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов. К такому выводу пришли риелторы.