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Путин: Запад использует украинский народ как пушечное мясо

Полина Долганова
В мире
Путин: Запад использует украинский народ как пушечное мясо
Фото: Администрация президента РФ

Западная сторона пытается всеми способами сохранить свое доминирующее положение в мире, и народ Украины стал жертвой этих целей. Такое мнение в пятницу, 9 декабря, выразил президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

По словам российского лидера, в настоящее время на Украине можно наблюдать тяжелые последствия такой позиции Запада.

— На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, — цитирует Путина РИА Новости.

25 ноября глава Российской Федерации заявил, что всех несогласных или недовольных в украинской армии просто расстреливают перед всем строем. Все это лишний раз подтверждает, отметил президент, что Россия ведет борьбу с неонацистским движением.

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