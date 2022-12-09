Путин: Запад использует украинский народ как пушечное мясо

Фото: Администрация президента РФ

Западная сторона пытается всеми способами сохранить свое доминирующее положение в мире, и народ Украины стал жертвой этих целей. Такое мнение в пятницу, 9 декабря, выразил президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

По словам российского лидера, в настоящее время на Украине можно наблюдать тяжелые последствия такой позиции Запада.

— На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, — цитирует Путина РИА Новости.

25 ноября глава Российской Федерации заявил, что всех несогласных или недовольных в украинской армии просто расстреливают перед всем строем. Все это лишний раз подтверждает, отметил президент, что Россия ведет борьбу с неонацистским движением.