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Лукашенко пообещал обнародовать факты о желании Запада начать войну в Донбассе в 2020 году

Полина Долганова
В мире
Лукашенко пообещал обнародовать факты о желании Запада начать войну в Донбассе в 2020 году
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обнародует факты о том, как Запад хотел начать войну в Донбассе после «мятежа» в стране в 2020 году. Об этом он заявил в пятницу, 9 декабря.

— Вы к ней (страны Запада к войне — прим. «ВМ») готовились. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они (страны Запада) должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас (в Белоруссии) власть, начать войну с Россией с Донбасса, — заявил белорусский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей. Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять с применением силы.

После этих событий Европа ввела санкционные меры в отношении Лукашенко.

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