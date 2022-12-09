Пресс-секретарь главы Киргизии объяснил, почему Лукашенко пришел на саммит пешком

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев рассказал об отсутствии технических проблем с автомобилем президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке — президент просто предпочел прогуляться по территории резиденции пешком.

Глава белорусского государства перед рукопожатием с киргизским президентом Садыром Жапаровым пошутил: «Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. У него также запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года.

2 декабря Путин провел переговоры по телефону с Лукашенко. Главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.