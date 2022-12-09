Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным Херсон, Донецк и Луганск

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда конкретно не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным освобождение Херсона, Донецка и Луганска. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу, 9 декабря.

— Помните и мои высказывания, и его, что (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому просто не дают это сделать. В этом контексте мы разговаривали. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить, — сказал он.

Президент Белоруссии отметил, что на встречах с Путиным они обсуждали необходимость переговоров для окончания конфликта на Украине. По его словам, если Зеленский начнет требовать от России покинуть освобожденные территории, то это станет сигналом, что переговоров не будет, передает РИА Новости.

До этого Александр Лукашенко заявил, что Минск обнародует факты о том, как Запад хотел начать войну в Донбассе после «мятежа» в Белоруссии в 2020 году. По его словам, это могло произойти в случае выхода западных стран на границу со Смоленской областью.