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Приметы и советы

Столичных автомобилистов предупредили о мокром снеге утром в субботу

Евгений Жуков
Город
Столичных автомобилистов предупредили о мокром снеге утром в субботу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики прогнозируют, что утром субботы, 10 декабря, ожидается мокрый снег, а также возможно образование гололедицы, поэтому автомобилисты должны быть осторожнее на дорогах. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Напоминаем, что манера вождения зимой отличается от летнего периода. Плохая видимость на дороге, увеличенный тормозной путь, резкие маневры могут стать причиной аварии, — отметили в Дептрансе.

Там также призвали проверить наличие незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя и исправность дворников автомобиля.

В связи с погодными условиями у водителей могут возникнуть трудности на участках с подъемами, а на эстакадах и мостах возможно образование гололедицы, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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