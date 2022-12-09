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МИД Украины назвал письма немцам с призывом повоевать на стороне Киева фейковыми

Юлия Курганова
В мире
МИД Украины назвал письма немцам с призывом повоевать на стороне Киева фейковыми
Фото: president.gov.ua

Представитель МИД Украины Олег Николенко в пятницу, 9 декабря, сообщил, что жители ФРГ получают фейковые письма от имени украинского генконсульства в Дюссельдорфе, в которых им предлагается вступить в ряды «иностранного легиона».

— В почтовые адреса жителей Германии начали поступать письма якобы от имени генконсульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону на Украине. Указанные письма являются подделкой, никаких таких сообщений консульское учреждение не отправляло, — заявил он в соцсети.

Дипломат добавил, что консулы написали заявление в полицию для расследования. По его словам, в МИД Украины фейковую рассылку расценили как попытку дискредитировать украинскую дипломатию, передает РИА Новости.

Воздушно-космические силы РФ с помощью оружия высокой точности ликвидировали под Харьковом более 90 наемников из Польши. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Украина Фейки Письма Германия Дипломатия
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