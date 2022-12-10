Пленный боец ВСУ заявил о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наемников

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Украинские военнослужащие подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников. Об этом сообщил украинский солдат, попавший в плен.

— Есть разные нации, в основном я слышал польский язык и американский. Присутствуют чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали. Было применение физической силы, некоторые парни рассказывали, что были конфликты, когда наемники предлагали вступать в сексуальные отношения. Если им отказывали, то обещали применить грубую силу: «Или ты ночуешь со мной, или утром можешь не проснуться», — поделился Александр Мерлен на видео Минобороны России, распространенном в субботу, 10 декабря, передает ТАСС.

Украинский дезертир, попавший в плен российской армии на Запорожском направлении, 8 декабря, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов. Помимо этого, он призвал своих сослуживцев сложить оружие и «идти домой к детям».

До этого военнопленный из 113-й бригады теробороны Украины Сергей Лазаренко рассказал, что ВСУ используют сеть Starlink компании Space X не только в военных целях, но и для личных звонков близким, также они проводят время в соцсетях.