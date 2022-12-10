Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пленный боец ВСУ заявил о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наемников

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пленный боец ВСУ заявил о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наемников
Фото: president.gov.ua

Украинские военнослужащие подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников. Об этом сообщил украинский солдат, попавший в плен.

— Есть разные нации, в основном я слышал польский язык и американский. Присутствуют чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали. Было применение физической силы, некоторые парни рассказывали, что были конфликты, когда наемники предлагали вступать в сексуальные отношения. Если им отказывали, то обещали применить грубую силу: «Или ты ночуешь со мной, или утром можешь не проснуться», — поделился Александр Мерлен на видео Минобороны России, распространенном в субботу, 10 декабря, передает ТАСС.

Украинский дезертир, попавший в плен российской армии на Запорожском направлении, 8 декабря, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов. Помимо этого, он призвал своих сослуживцев сложить оружие и «идти домой к детям».

До этого военнопленный из 113-й бригады теробороны Украины Сергей Лазаренко рассказал, что ВСУ используют сеть Starlink компании Space X не только в военных целях, но и для личных звонков близким, также они проводят время в соцсетях.

Украина наемники домогательства Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте