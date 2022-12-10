Москвичи поставили пять миллионов оценок в «Пульсе столицы» с начала его работы

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Жители Москвы оставили пять миллионов оценок в рубрике «Пульс столицы» проекта «Активный гражданин» со старта его работы. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, чаще всего пользователи оценивали событие «Дарвиновскому музею исполнилось 115 лет» и акцию «Москвичи получают кешбэк за оплату проезда смартфоном с привязанной картой российской платежной системы». Они получили более 36 тысяч оценок.

Следом за ними по популярности расположились прогулочные маршруты и интерактивный квиз, посвященные местам съемок культового кино. Жители города оценили их более 35 тысяч раз.

В рамках рубрики проекта москвичи могут узнать интересные факты о жизни и достижениях города. После их прочтения пользователям предлагается оценить событие с помощью специальных эмодзи. Чтобы дать оценку, необходимо нажать на фиолетовый баннер.

Накануне сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» появился новый выпуск специального проекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию московского трамвая. Всего для участников представят восемь вопросов о самых востребованных маршрутах, частоте диагностики трамваев и так далее.