Пять бесплатных концертов пройдут в Музее Победы 10–11 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Пять бесплатных концертов и мастер-классы запланированы в Музее Победы в рамках культурной программы 10–11 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, 10 декабря в 11:00 состоится концерт «Русский язык — язык мира и дружбы». Учащиеся школ при посольствах дружественных стран исполнят песни Григория Гладкова. В этот же день в 14:10 посетителей ждет выступление детской эстрадной студии «Нейна».

11 декабря в Музее Победы состоятся три культурных мероприятия: концерт «Адрес детства — Россия» (11:00), поэтическая программа «Моим оружием было искусство» (13:30) и выступление молодежного оркестра «Доминанта» (14:10).

7 декабря в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было также приурочено ко Дню Героев Отечества.

В нем приняли участие якутские артисты Театра оперы и балета, Театра Олонхо, симфонического оркестра филармонии Якутии и многие другие. Они исполнили храмовый молебен, совершили обряд алгыс, а также исполнили традиционные песни.