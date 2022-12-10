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Самойлова показала свадебное платье весом 13 килограммов

Анастасия Колоскова
Общество
Самойлова показала свадебное платье весом 13 килограммов
Фото: vk/samoylovaoxxana

Оксана Самойлова и Джиган спустя десять лет брака наконец решили устроить пышное торжество, которого у них не было после регистрации союза в 2012 году. Для такого случая модель выбрала эффектное белое платье с огромным шлейфом, вес которого составил 13 килограммов.

— Приехали платья. Главное весит 13 килограммов. С фатой вместе 15 килограммов, — написала невеста в своем Telegram-канале.

Известно, что звездная пара уже арендовала шикарный особняк, в котором исполнит свой свадебный танец. Многодетная мама не раскрывает всех подробностей мероприятия, однако показала образ невесты.

Для примерки такого наряда ей понадобились помощники. В соцсетях она опубликовала ролик, где дефилирует в роскошном наряде.

— Мы сняли утро невесты. Оно будет невозможно красивым, — приводит слова Самойловой «СтарХит».

В сентябре супруга Джигана рассказала в своем блоге о приобретении недвижимости в люксовом районе Дубая за 36 миллионов рублей. Также она показала фолловерам планировку квартиры.

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