Самойлова купила жилье в Дубае за 36 миллионов рублей

Фото: vk/samoylovaoxxana

Российская модель Оксана Самойлова рассказала в своем блоге о приобретении недвижимости в люксовом районе Дубая за 36 миллионов рублей.

— 121 квадратный метр с террасой, с полной отделкой, встроенной техникой и так далее. А теперь самое интересное. Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов и остальное по рассрочке беспроцентной. Два раза в год платежи, — отметила блогерша.

Также она показала фолловерам планировку квартиры. Отмечается, что на выбор недвижимости влияло расположение учебных заведений. В связи с такой подготовкой по выбору жилья в Сети появились слухи, что Самойлова вместе с супругом рэп-исполнителем Джиганом собираются эмигрировать и подготавливают необходимые документы для этого.

По словам модели, приобретенное жилье планируется сдавать в аренду, передает Пятый канал.

Также стало известно, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила вложиться в недвижимость. Блогерша приобрела в Сочи загородный дом, который обошелся ей в значительную сумму денег. На новое приобретение знаменитость намекнула на своей странице в одной из социальных сетей.