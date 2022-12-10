Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Застройщик завершил монолитные работы в жилом квартале на Симоновский набережной

Георгий Соланович
Город
Застройщик завершил монолитные работы в жилом квартале на Симоновский набережной
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Автозаводская улица, 26 Карта всех событий

Специалисты завершили монолитные работы в пяти домах строящегося жилого комплекса Først на Симоновской набережной. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Возводится ЖК Først одной очередью. Девелопер получил разрешение на строительство в октябре 2021 года, а завершить реализацию проекта планирует во втором квартале 2024 года, — сказала Пятова.

Она пояснила, что общая площадь пяти 20-этажных домов составляет около 83 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 808 квартир, а подземный паркинг — на 273 машины.

По информации девелопера, сейчас на объектах продолжается работа по гидроизоляции покрытий, прокладка наружных сетей, а также устройство внешних и внутренних стен и кровли.

Кроме того, специалисты уже приступили к монтажу кронштейнов для навесных вентилируемых фасадов. В паркинге ведутся отделочные работы в техпомещениях. Благоустройство придомовой территории начнется позже.

Столица является одним из строительных локомотивов страны. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.

Строительство Жилье Даниловский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте