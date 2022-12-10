Свыше 30 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за снегопада

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По меньшей мере 34 рейса задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за обильных осадков. Об этом 10 декабря говорят данные сервиса «Яндекс Расписания».

По состоянию на 22:31 по московскому времени больше всего изменений в полетах самолетов из аэропорта Внуково. Так, в воздушной гавани было задержано 16 рейсов, еще семь отменено.

В Домодедово задерживаются шесть вылетов, в Шереметьево — еще восемь, отмечается на сервисе.

22 ноября около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в связи с ледяным дождем. Тогда в аэропорту Внуково были задержаны три рейса и четыре отменены, в Домодедове задержали 11 рейсов, в Шереметьеве пять рейсов задержаны и еще шесть отменили.

Известно, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до середины дня понедельника, 12 декабря.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.