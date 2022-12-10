Дмитрий Медведев рассказал, каким бы хотел видеть финал ЧМ-2022 по футболу

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Сборные Аргентины и Марокко должны сыграть в финале чемпионата мира по футболу в Катаре, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, тогда главный матч состязаний пройдет «без вражеских стран».

— Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко", — написал российский политик на своем канале в Telegram.

Финальная встреча футбольного чемпионата мира состоится 18 декабря. В одном из полуфиналов Аргентина встретится с национальной командой Хорватии. Участниками другого полуфинального матча будет сборная Марокко, а также победитель пары между Англией и Францией, которые играют в настоящий момент свою четвертьфинальную встречу.

Накануне марокканские футболисты вышли в полуфинал Чемпионата мира впервые в своей истории. В четвертьфинале им удалось переиграть национальную команду Португалии со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил форвард африканской сборной Юссеф Эн-Несери на 42-й минуте.

Именитый португальский нападающий Криштиану Роналду не смог сдержать слез после вылета своей команды с мундиаля.