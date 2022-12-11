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Кадыров счел ислам неотъемлемой частью России

Егор Провоторов
Общество
Кадыров счел ислам неотъемлемой частью России
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию на территории страны, в которой бок о бок с другими религиозными конфессиями проживают порядка 15 миллионов мусульман.

Такое заявление политик сделал в свете празднования знаменательной даты — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, для всех приверженцев этой веры этот день имеет огромное значение. Кадыров назвал Россию редким примером настоящего правового государства.

Глава Чечни подчеркнул, что благодаря грамотной и дальновидной политике президента России Владимира Путина права каждого представителя этой веры «строго оберегаются и защищаются на всех уровнях».

— Наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах Ислама, снискали нам почёт и уважение среди последователей других религий и национальностей, — резюмировал Кадыров на своем канале в Telegram.

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Музее Победы 27 сентября прошла конференция «Волжская Булгария и ислам. Одиннадцать веков истории».

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