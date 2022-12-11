Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 11 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что трамваи маршрутов № 12, 37, 43 и 50 задерживались в районе остановки «Дом культуры Компрессор». В связи с ограничениями маршруты транспорта были временно изменены, причины не уточнялись.

9 декабря в проекте «Активный гражданин» появился выпуск специального проекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию московского трамвая. Принять участие в опросе могут только зарегистрированные пользователи с полной или стандартной учетной записью.

6 декабря стало известно, что за 10 месяцев текущего Москва передала в другие регионы страны 791 единицу транспорта. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, техника передается на безвозмездной основе.