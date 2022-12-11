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Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящей цели Минских соглашений меняют картину событий и ставят вопрос о доверии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 11 декабря.

— Это заявление Меркель — нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего политическом. Для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить, — сказал он.

По словам сербского лидера, ситуация поднимает вопрос судьбы малых стран, так как страны Запада смогли обмануть более сильную Россию. Вучич отметил, что российские службы не знали заранее о подобном исходе, что добавляет странности событию, передает РИА Новости.

7 декабря Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание: конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление экс-канцлера в беседе с «ВМ», высказал мнение, что страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией.