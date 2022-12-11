Школу с детским садом возведут на Большой Очаковской улице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Очаковская улица, 4с1 Карта всех событий

В районе Очаково-Матвеевское специалисты возведут школу с пристроенным детским садом. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не превысит 35 метров, — рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров. В ходе работ специалисты оборудуют в нем спортивный кластер с игровыми зонами для детей разных возрастов, а также прогулочные площадки для дошкольников. Сам объект будет расположен по адресу Большая Очаковская улица, владение 4, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один образовательный комплекс появится на территории Дмитровского района. Его возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в вышеназванном столичном районе.

Также планируется строительство нового учебного заведения в Хорошевском районе Москвы. Школа, как уточняется, будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников. Общая площадь объекта составит около 22 тысячи квадратных метров, при этом высота здания не превысит 35 метров.