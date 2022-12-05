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Школу и детский сад возведут в Дмитровском районе

Араз Салехов
Город
Школу и детский сад возведут в Дмитровском районе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты построят школу и детский сад в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в Дмитровском районе. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Для возведения школы на 800 учеников инвестору предоставят 1,55 гектара земли. Площадь образовательного учреждения составит 11,3 тысячи квадратных метров. На участке в 0,6 гектара появится детский сад для 150 воспитанников площадью 1,85 тысячи квадратных метров, — отметил он.

Реализация такой инициативы дает возможность инвесторам получать земельные участки в аренду на льготных условиях без проведения торгов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в Дмитровском районе в рамках программы реновации переселили жителей двух пятиэтажек в новостройку. Гаман уточнил, что горожанам предоставили равнозначные квартиры.

В конце ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что городские власти с начала года без торгов предоставили инвесторам в аренду участки для возведения 11 объектов образования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. По его словам, решения о предоставлении участков были приняты Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) столицы.

Строительство Дмитровский район Максим Гаман Москва Школы
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