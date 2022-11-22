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Ефимов: Инвесторы построят в Москве 11 объектов образования

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Инвесторы построят в Москве 11 объектов образования
Фото: Пресс-служба

Власти Москвы с начала года без торгов предоставили инвесторам в аренду участки для возведения 11 объектов образования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 21 ноября.

— В этом году мы заключили с застройщиками 11 договоров о передаче в аренду 14,6 гектара земли без проведения торгов. В рамках реализации масштабных инвестпроектов девелоперы построят в городе школьные и дошкольные образовательные учреждения, рассчитанные на 4,5 тысячи учащихся и воспитанников, — сказал Ефимов.

По его словам, решения о предоставлении участков были приняты Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) столицы.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего образовательных учреждений будет построено на севере столицы — три. В центре и на западе столицы построят по два объекта образования, в ТиНАО, Зеленограде, на юге и востоке города — по одному.

До этого сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево завершилось строительство детского сада на 350 мест. Он станет частью жилого комплекса.

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