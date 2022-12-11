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Читатели Die Welt раскритиковали решение ЕС отправить 18 миллиардов евро на Украину

Араз Салехов
В мире
Читатели Die Welt раскритиковали решение ЕС отправить 18 миллиардов евро на Украину
Фото: shutterstock

Европейский союз в субботу, 10 декабря, направит на Украину 18 миллиардов евро в качестве материальной помощи в следующем году. Однако читатели германской газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза о передаче денежных средств Киеву.

— В ЕС хоть остались какие-нибудь принципы? Установленные нами же правила нарушаются, члены Еврокомиссии арестованы за коррупцию… Во что мы ввязались с Евросоюзом, — недоумевает walter l.

По мнению пользователя peter p, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит самостоятельно позаботиться о своей стране, «вернув украденные им деньги».

— «Мистер З» (президент Украины Зеленский — прим. «ВМ») будет очень доволен. Деньги полетят сразу в Панаму, — цитирует Brain РИА Новости.

Накануне Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период.

До этого читатели другого германского издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о России. По мнению пользователей, германский лидер выполняет лишь то, что ему позволяет делать Запад.

Украина Евросоюз (ЕС) Деньги
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