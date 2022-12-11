ЦБ: Россияне стали на 25 процентов реже досрочно закрывать ипотеку

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По итогам первых девяти месяцев 2022 года в России снизился объем досрочного погашения ипотеки почти до трехлетнего минимума — так, этот показатель упал на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).

— Российские заемщики в январе — сентябре за счет собственных средств досрочно погасили ипотечные кредиты на 1,07 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем «досрочки» упал более чем на четверть (25,6 процента), он оказался на 4,2 процента ниже даже уровня кризисного 2020 года, — говорится в сообщении.

В 2020 году клиенты закрыли раньше срока ипотеку на 1,11 триллиона рублей. При этом показатели первых девяти месяцев текущего года оказались выше значений за тот же период 2019 года. Как уточняется, причины спада в 2022 году связаны с общей экономической неопределенностью на российском внутреннем рынке из-за действия международных санкций, сообщает РБК.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил об обвале стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынке на 30 процентов. По его словам, это может произойти в случае закрытия федерального проекта о льготной ипотеке.