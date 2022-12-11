Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза

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Обычно дети продолжают верить в Деда Мороза примерно до семи лет, потом они идут в школу, и вера сама безболезненно уходит. Об этом рассказала заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович.

— Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное — не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии, — сказала она.

Специалист отметила, что у большинства детей вера в Деда Мороза уходит самостоятельно к семи годам. Это связано с окончанием детского сада и перехода в школу. Благодаря этому ребенок начинает сам осознавать происходящее и может только уточнить у родителей, правда ли это, передает РИА Новости.

До этого кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, когда с ребенком стоит говорить про Деда Мороза и как правильно это преподнести. Она отметила, что сомнения относительно существования Деда Мороза могут появиться у ребенка в возрасте 6-8 лет.