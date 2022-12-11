Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

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В Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в воскресенье, 11 декабря, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги в данный регионах был включен одновременно. Места, где работали сирены, на карте отмечена красным. В сопроводительном сообщении министерства отмечается, что «воздушная тревога объявлена в 12:02», пишет РИА Новости.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.

6 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская тепловая электрическая станция. Он отметил, что предприятие поставляло электроэнергию в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

По оценкам Newsweek, украинская энергетическая инфраструктура может перестать работать уже в этом месяце. По словам представителя Mercy Corps Майкла Янга, отсутствие электричества на территории республики рискует длиться не часами и днями, а целыми неделями.